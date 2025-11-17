«Лучше 28 дней отпуска»: в Госдуме не поддержали невключение в отпуск выходных дней

Для России и россиян лучше и выгоднее 28-дневный оплачиваемый отпуск в год, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я не вижу, в чем здесь преимущество в той инициативе, которую предлагают коллеги. Более того, считаю, что сегодня объективно лучше и выгоднее для работающих оплачиваемый отпуск 28-дневный, потому что средний дневной заработок здесь умножается на 28 именно календарных дней при том что предлагают коллеги оплачиваться будет 22 рабочих дня. Безусловно, это снижение суммы оплаты. Если же коллеги предлагают еще шесть дней добавить в отпуск, то не знаю, какая страна сегодня может себе это позволить в текущих экономических условиях», — отметила Бессараб.

Она сказала, что в 1992 году уже Россия приняла решение, что отпуск составит 24 рабочих дня при шестидневной рабочей неделе. Наконец, по словам депутата, были заполнены те самые воскресенья, и у нас получился тот же самый календарный месяц без одного-двух дней — 28 календарных дней отпуска. При этом 14 дней хотя бы одна из частей отпуска должна быть, добавила Бессараб. По ее словам, работодатель, конечно, предпочел бы, может быть, чтобы отпуск работникам дробился. Бессараб отметила, что даже в ее практике случаи, когда работодатель предлагал брать отпуск именно по выходным дням.

«Но это все нарушение законодательства. Работающий имеет право на непрерывный 14-дневный отпуск с тем, чтобы восстановить здоровье, позволить себе отдохнуть, а может быть и поехать в санаторий. В остальном это право полностью трудящегося, сколько дней отпуска когда брать: кто-то пользуется днями в период между майскими праздниками, кто-то делит оставшуюся часть отпуска не на две недели, а на три, поскольку берет три раза отпуск по пять рабочих дней и прихватывает, что называется, выходные. Получается пять, пять и четыре, ну то есть три полноценных рабочих недели», — отметила Бессараб.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили изменить порядок расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и не засчитывать в его продолжительность выходные дни. Соответствующий законопроект направлен в правительство России, пишет РИА Новости. Сейчас базовый отпуск для работников составляет 28 календарных дней с учетом суббот и воскресений. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что при таком подходе отпуск фактически «съедает» те выходные, которые и так гарантированы трудящемуся по закону. По замыслу авторов инициативы, исключение выходных из отпускного периода позволит сотрудникам распоряжаться 28 днями основного отпуска, а также дополнительными днями отдыха более рационально и с большей выгодой для себя. В партии полагают, что предлагаемое изменение лучше соответствует задачам трудового законодательства и принципам социального государства.

