В «Опоре России» ожидают подорожания техники из-за нового технологического сбора

В краткосрочной перспективе техника и электроника могут подорожать в России из-за нового технологического сбора, сказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» и председатель комитета по эффективному производству и повышению производительности труда Дмитрий Пищальников.

Правительство России прорабатывает введение технологического сбора с предприятий радиоэлектронной и микроэлектронной отрасли. Полученные средства планируется направлять на поддержку и дальнейшее развитие этой промышленности. Соответствующий законопроект может вступить в силу уже с 1 сентября 2026 года.

По словам Пищальникова, с высокой вероятностью инициатива будет принята. По мнению эксперта, у предложения есть три риска. Первый — отсутствие прозрачных механизмов распределения собранных средств, сказал эксперт. Он уверен, что если нет четких критериев — например, роста производительности труда, увеличения доли отечественных компонентов, внедрения технологий, — то такая поддержка не ведет к технологическому рывку, ради которого она и создается.

«Отсюда возникает следующий, системный риск: мы снова подменяем развитие эффективности простым распределением денег. Нужна не только финансовая помощь, но и обучение, стандарты, работа с управленческой культурой на всех уровнях. И последний риск — рост издержек производителей обычно приводит к росту цен конечного товара и ложится на плечи потребителей. Даже при небольшом сборе можно ожидать повышения цен на продукцию, включая технику и электронику», — подчеркнул Пищальников.

По его мнению, мера может быть очень эффективной и полезной, если работать с ростом производительности труда, повышением качества управления и другими факторами.

«Мера, по-хорошему, должна осуществляться по формуле: поддержка в обмен на рост эффективности, производительности, качества», — уверен эксперт.

Пищальников также выделил сопутствующие сложности от введения нового сбора. Вопрос в том, будет ли он соответствовать ожиданиям государства и насколько долго продержится, учитывая сложности с трудовыми ресурсами, логистикой, сказал Пищальников. Радиоэлектронная и микроэлектронная промышленность — сфера производственно сложного бизнеса со множеством сопутствующих издержек высокой стоимости, уточнил эксперт.

