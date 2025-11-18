«Вопросов больше, чем ответов»: в Госдуме не поддержали покупку квартир по частям

В России вряд ли появится покупка квартир по частям, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Не думаю, что подобное предложение может быть воплощено в жизнь. Во-первых, не понятно, каким образом будет «бронироваться» жилье за определенным человеком. Например, накопил кто-то на на три квадратных метра и «выкупил» их. А в квартире всего 45 квадратов. Когда строительство дома будет завершено, человек сможет сразу заехать в «частично свое» жилье и продолжать оплату, или квартира будет пустовать до полного выкупа? А если перестанет платить? Вероятен еще вариант, когда одна и та же квартира будет оплачиваться по квадратам несколькими гражданами», — отметил Аксененко.

Но у депутата возник вопрос, что будет тогда, когда кто-то из покупателей решит въехать на свои метры? Парламентарий считает, что в этом случае будут новые коммунальные квартиры или суды с разделами имущества. Только, по мнению Аксененко, «отрезать» от квартиры два квадратных метра вряд ли удастся, и жилец с меньшим числом метров может начать «третировать» того, у кого метров больше, чтоб он выкупил оставшиеся квадраты по куда большей стоимости.

«Вопросов больше, чем ответов. Кроме того, подобная история будет крайне удобна мошенникам. Мы снова будем получать «резиновые» квартиры, только в новом выражении. При этом, поддерживаю, что альтернатива ипотекам должна быть. Особенно это становится необходимо с ростом стоимости жилья и банковских ставок. Фракция «Справедливая Россия» давно настаивает на том, что пора активно развивать механизм соцнайма жилья», — подчеркнул Аксененко.

По его словам, это поможет решать жилищные проблемы как раз адресно — тем, кто не может себе позволить взять ипотеку, кто годами стоит в очередях на жилье. Сейчас в России слишком мало пригодного для такой системы жилья, посетовал парламентарий. По его мнению, нужно делать так, чтобы подобного жилья становилось больше: вводить специальные программы для застройщиков, «заказывать» квартиры под соцнайм. Таким образом, удастся не только существенно сократить очередь среди ожидающих своей очереди на квадратные метры, но и в целом повысить социальную справедливость, заключил Аксененко.

Общественно-политическое движение «Иван Чай» 14 ноября предложило разрешить гражданам приобретать жилье по частям без оформления ипотеки и потребкредитов. Соответствующая инициатива направлена в Минстрой РФ. Согласно идее, накопив, например, 200 тыс. рублей, покупатель сможет оформить в собственность 1 кв. метр квартиры и затем постепенно выкупать остальную площадь.

Ранее в Госдуме предложили ограничить первоначальный взнос по ипотеке.