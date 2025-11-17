Глава ЕК предложила ЕС предоставить Украине до 0,27% ВВП

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила странам Евросоюза (ЕС) предоставить Украине от 0,16% до 0,27% своих ВВП в период с 2026 по 2027 год. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на письмо главы ЕК лидерам государств-членов ЕС.

Из письма следует, что для предоставления помощи Украине объединению нужен минимальный годовой объем поддержки в размере €45 млрд.

«Эта оценка основана на предположении, что война завершится в 2026 году и что другие страны помогут профинансировать оставшиеся потребности. Соответствующая нагрузка для государств-членов, исходя из их доли в валовом национальном доходе, составит от 0,16% до 0,27% ВВП в год», — говорится в письме фон дер Ляйен.

В этом же письме фон дер Ляйен заявила, что в следующем году Украина рискует оказаться в «экономическом тупике» из-за увеличения затрат на продолжение военного конфликта. По ее словам, финансовая устойчивость республики уменьшается, что грозит подорвать способность страны защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур.

