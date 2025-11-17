На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, как связи с Россией могут снизить цены на бензин в США

Депутат Чижов: снижение напряженности между США и РФ удешевит американский бензин
Andrew Kelly/Reuters

Смягчение напряженности в отношениях США и России могло бы помочь остановить рост внутренних цен на американский бензин. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Чижов.

Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что стоимость топлива на АЗС в США растет в условиях украинских нападений на российские НПЗ и решения Белого дома ввести новые санкции против России.

«С момента прихода к власти президента Дональда Трампа дизель стал дороже на $10 за баррель, а бензин остается на уровне января, хотя цены на нефть на мировом рынке снизились примерно на 20%. Стоит напомнить, что в рамках предвыборной кампании год назад нынешний президент США обещал сделать бензин в два раза дешевле», — отметил Чижов.

Он сослался на статьи Bloomberg, где агентство назвало причинами подорожания американского бензина нападения украинских дронов на объекты российской энергетики, а также ввод новых санкций США и Евросоюза против российской нефтяной промышленности. В результате с мирового рынка исчезли миллионы баррелей дизельного топлива и бензина, процитировал Чижов агентство.

«Таким образом, смягчение напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона, отмена карательных мер, введенных против нашей страны, были бы выгодны самому Белому дому. Такие шаги помогли бы остановить рост стоимости на заправках в самих США. Американской администрации следовало бы вообще отказаться от политики санкций и угроз, поскольку ранее она уже доказала свою бесполезность в диалоге с Россией», — заявил Чижов.

Ранее Трамп сравнил инфляцию при его администрации и во времена Байдена.

