Удары Украины по НПЗ в РФ повлияли на цены на топливо в США

Топливо в США подорожало из-за санкций на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и ударов ВСУ по ним. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру России, перебои в работе ключевых нефтеперерабатывающих заводов в Азии и Африке и частых закрытий таких заводов в Европе и США с мирового рынка исчезли миллионы баррелей дизельного топлива и бензина, что и привело к росту цен.

Цены на бензин и другие виды топлива в США продолжают расти с января 2025 года. За 10 месяцев баррель дизеля в стране подорожал со 150 до 160 долларов, а цены на бензин остались на том же уровне, несмотря на то, что мировые цены на нефть упали на 20%.

До этого Reuters писало, что если атаки ВСУ на НПЗ России будут слишком успешными, президент США Дональд Трамп разозлится.

14 ноября в результате атак ВСУ оказались повреждены резервуар и причал структуры «Транснефти». По данным Reuters, после атаки экспорт нефти из Новороссийска был приостановлен.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» в Новороссийске обеспечивает прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродуктов, в том числе сырья, поступающего по системе Каспийского трубопроводного консорциума. На его территории размещены резервуарные парки, насосные станции и причальные сооружения, через которые проходят значительные объемы российского и транзитного экспорта. Благодаря своему логистическому значению «Шесхарис» считается одним из ключевых элементов энергетической инфраструктуры региона.

Ранее в российском регионе НПЗ приостановил переработку нефтяного сырья.