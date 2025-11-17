Для обхода антироссийских санкций США венгерская MOL может войти в сербскую NIS

Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской компании NIS, в которой ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова передает РИА Новости.

«В Сербии мажоритарным владельцем нефтяной компании является российский или мажоритарно российский капитал, и на них распространяются санкции, поэтому сербам тоже нужно что-то делать. И теоретически MOL могла бы получить в этом роль, поскольку это - одна из сильнейших энергетических компаний в регионе», — отметил Сийярто.

17 ноября Сиярто заявил о том, что в будущем венгерские энергетические компании могут проявить интерес к приобретению российского нефтеперерабатывающего завода «Лукойл», расположенного в Болгарии. Министр иностранных дел Венгрии также подчеркнул, что власти страны готовы раскрыть информацию, если начнутся переговоры о приобретении дочерних предприятий «Лукойла» в Болгарии.

15 ноября министерство финансов США выдало лицензию, дающую возможность проводить транзакции, связанные с продажей зарубежных активов «Лукойла», вплоть до 13 декабря.

Ранее Орбан рассказал, что ответил бы на предложение Путина забрать Закарпатье.