Самозанятые таксисты попросили вывести их из-под закона о локализации

Профсоюз «Новый труд» направил в Минтранс обращение самозанятых водителей такси о том, что они хотят выйти из-под действия закона о локализации автомобилей. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель аппарата организации Алена Левочкина.

По словам профсоюза, среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей более 77% используют машины, которые не подходят ни под одно требование нового закона. Такие данные, как уточнила Левочкина, приводит «Опора России». Она добавила, что покупка автомобиля стоимостью 1,7–2 млн рублей для большинства водителей станет непосильной нагрузкой, хотя именно это понадобится, чтобы соответствовать нормам закона.

Руководитель оперативного отдела профсоюза Алексей Неживой отметил, что организация поддерживает меры по развитию российского автопрома, однако уверен, что новые правила логичнее распространять в первую очередь на таксопарки, которые способны закупать машины централизованно.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК, заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством.

Введение правил запланировано на 1 марта 2026 года. Для Калининградской области и СФО срок отложен до марта 2028-го, для ДФО — до марта 2030-го. С 1 января 2033 года количество баллов за локализацию станет единственным критерием для включения машины в реестр такси. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

