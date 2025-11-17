На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ с начала года увеличилось производство сидра

Росалкогольтабакконтроль: производство сидра в РФ с начала года выросло на 21,1%
true
true
true
close
Shutterstock

В России с начала года увеличилось производство сидра и медовухи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Отмечается, что с января по октябрь 2025 года производство сидра выросло на 21,1%, медовухи — на 10,3%. В целом же с января по октябрь производство напитков брожения снизилось на 0,3%, до 774,16 млн дал, пива и пивных напитков — на 0,6%, до 760,475 млн дал.

В октябре специалисты Росалкогольтабакконтроля сообщали, что в России за девять месяцев 2025 года производство пива и пивных напитков снизилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 688,1 млн дал.

По данным РАТК, в январе–июне 2025 года розничная реализация пива и пивных напитков снизилась на 14,8%, составив 336,5 млн дал. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин объяснил падение холодным и дождливым летом: июнь и август выдались прохладными, а в июле тёплая погода продержалась всего две недели.

Ранее в «Винном гиде» оценили перспективы безалкогольного вина в России.

