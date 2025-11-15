На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России посчитали, у кого выросли средние зарплаты

ЕМИСС: быстрее всего средние зарплаты выросли у издателей ПО в августе
Depositphotos

Самый быстрый рост средних зарплат в России наблюдался в нескольких отраслях, в частности у специалистов в области издания программного обеспечения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Самый быстрый рост зарплат в августе был зафиксирован у сотрудников издательств программного обеспечения — в 2,5 раза в годовом выражении», — цитирует РИА Новости.

Чуть менее — в 2,1 раза — также росли зарплаты на производствах термоуглей, следует из отчета ЕМИСС.

Прирост зарплат в 1,4 раза зафиксировали в области удаления отходов и производства пестицидов, на треть — на морском пассажирском транспорте и в сфере копирования записанных носителей информации.

Кроме того на 25% за год выросли доходы у барменов, работников казино и букмекерских контор, сотрудников ресторанов и служб доставки продуктов питания, а также у специалистов, занятых внутренними водными пассажирскими перевозками, и у разработчиков строительных проектов.

Накануне аналитики рассказали, в каких регионах России предлагают самые высокие зарплаты.

Ранее россиянам назвали три мифа о деньгах, которые мешают зарабатывать больше.

