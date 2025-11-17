В России могут смягчить контроль за «дочками» российских банков за рубежом

Министерство финансов РФ предложило смягчить валютный контроль за «дочками» российских банков за рубежом. Об этом пишет издание «Известия».

Одним из последствий этой меры станет упрощение проведения расчетов за рубежом. Послабления могут затронуть филиалы банков в Белоруссии, Казахстане, Армении и Азербайджане и Люксембурге. Если предложение Минфина будет реализовано, они больше не будут обязаны сообщать налоговой службе об открытии или закрытии счетов и вкладов, а также об изменении реквизитов по ним.

В конце октября банки РФ указали на проблемы с валютным контролем операций через СБП.

Проблема связана с тем, что в рамках валютного контроля банки обязаны запрашивать и проверять документы, что требует времени, тогда как СБП работает в режиме реального времени, и проведение операций занимает всего несколько секунд. С тех пор, как российские банки стали позволять осуществлять переводы по СПБ в девять иностранных государств, эти требования стали вызывать задержки платежей.

