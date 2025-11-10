На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Торговать бензином на российских АЗС снова стало выгодно

«Ъ»: рентабельность продаж бензина в России выросла после двух месяцев спада
Мария Девахина/РИА Новости

После двух месяцев отрицательных значений рентабельность продаж бензина на российских автозаправках начала восстанавливаться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «ОМТ-Консалт».

Как отмечается, в ноябре доходность от реализации АИ-95 в среднем выросла до 1,2 рубля за литр против убытка в 0,2 рубля в октябре. Аналогичная положительная динамика выявлена и для марки АИ-92.

Восстановление доходности аналитики связывают с одновременным ростом розничных цен на топливо и снижением биржевых котировок. Значительную роль сыграло также введение моратория на обнуление топливного демпфера (механизма, цель которого — стабилизировать цены на топливо, предотвращая их резкие колебания), что привело к существенным выплатам производителям.

Несмотря на положительную среднюю динамику, ситуация на рынке остается весьма фрагментированной, подчеркивают эксперты. По их информации, уровень рентабельности в настоящее время значительно варьируется по регионам: в Сибири это 3,47 руб. за литр, тогда как в Северо-Западном и Приволжском округах значение все еще остается отрицательным. Кроме того, многие АЗС продолжают работать с убытком из-за реализации топлива, закупленного по высоким летним ценам.

Ранее Путин подписал указ о вводе моратория на обнуление выплат по топливному демпферу.

