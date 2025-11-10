Торговать бензином на российских АЗС снова стало выгодно

После двух месяцев отрицательных значений рентабельность продаж бензина на российских автозаправках начала восстанавливаться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «ОМТ-Консалт».

Как отмечается, в ноябре доходность от реализации АИ-95 в среднем выросла до 1,2 рубля за литр против убытка в 0,2 рубля в октябре. Аналогичная положительная динамика выявлена и для марки АИ-92.

Восстановление доходности аналитики связывают с одновременным ростом розничных цен на топливо и снижением биржевых котировок. Значительную роль сыграло также введение моратория на обнуление топливного демпфера (механизма, цель которого — стабилизировать цены на топливо, предотвращая их резкие колебания), что привело к существенным выплатам производителям.

Несмотря на положительную среднюю динамику, ситуация на рынке остается весьма фрагментированной, подчеркивают эксперты. По их информации, уровень рентабельности в настоящее время значительно варьируется по регионам: в Сибири это 3,47 руб. за литр, тогда как в Северо-Западном и Приволжском округах значение все еще остается отрицательным. Кроме того, многие АЗС продолжают работать с убытком из-за реализации топлива, закупленного по высоким летним ценам.

Ранее Путин подписал указ о вводе моратория на обнуление выплат по топливному демпферу.