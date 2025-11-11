Госдума приняла закон о налоговых стимулах для сбережений

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтении закон, который позволит стимулировать граждан и работодателей к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает РИА Новости.

Документ создает стимулы для работодателей принимать участие в формировании долгосрочных накоплений своих сотрудников. Расходы на софинансирование таких накоплений в пределах 12% от размера оплаты труда каждого работника можно будет вычесть из базы по налогу на прибыль. При этом они не будут облагаться страховыми взносами.

Программа долгосрочных сбережений заработала с 1 января 2024 года. Она является добровольным инструментом для накопления средств и создания финансовой подушки безопасности. Участники программы могут заключать договоры с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), делать взносы, получать государственное софинансирование и налоговые вычеты. Речь идет о софинансировании до 36 тыс. рублей ежегодно и налоговом вычете с суммы взноса до 400 тыс. рублей в год.

Минимальный срок вложения денег для получения налоговых вычетов – 10 лет. В настоящее время действует переходный период: в 2024-2026 годах минимальный срок составляет 5 лет, а далее он будет ежегодно повышаться на год, пока не достигнет 10 лет.

Согласно новому закону, минимальный срок накоплений для получения вычетов теперь будет устанавливаться исходя из даты обращения участника программы за выплатой, а не из факта наступления оснований для ее назначения. Помимо этого, в случае перевода всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор будет засчитываться срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом.

В начале сентября заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что программа долгосрочных сбережений может стать опорой для будущего дохода россиян. По его словам, соответствующий договор заключили более 6 млн граждан.

