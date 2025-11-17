На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали заметно чаще есть протеиновые батончики

Гудимова: россияне стали на 60% чаще есть протеиновые батончики в 2025 году
Nikolay132/Shutterstock/FOTODOM

Покупки россиянами протеиновых батончиков выросли почти на 60% за 2025 год, рассказала «Газете.Ru» основатель бренда здорового питания Bionova и директор по маркетингу «НоваПродукт АГ» Александра Гудимова.

«Рост покупок россиянами классических протеиновых батончиков за первые три квартала 2025 года к аналогичному периоду 2024 года составил 271%. В следующем году мы прогнозируем рост продаж этого перекуса на уровне порядка 70%. Протеиновый батончик в моменте закрывает сразу несколько основных потребностей при нынешнем ускоренном ритме жизни — это удобно, быстро и питательно», — отметила Гудимова.

Она добавила, что все большее число людей регулярно занимаются спортом, что заметно отражается на росте спроса — батончики сегодня стали неотъемлемой частью тренировки, заряжают энергией до или помогают восстановить силы после занятий.

Цены на протеиновые батончики в России могут варьироваться в зависимости от бренда и магазина. Вилка стоимости батончиков составляет от 55 рублей до 565 рублей.

