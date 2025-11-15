На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Партнеры Euroclear «серьезно обеспокоены» угрозами ЕС изъять активы России

В Euroclear заявили, что угрозы ЕС изъять активы РФ тревожат мировых инвесторов
true
true
true
close
euroclear.com

Многие клиенты Euroclear обеспокоены угрозами ЕС изъять активы российского ЦБ, заявила Le Monde глава международного депозитария Валери Урбен.

Она отметила, что китайские и арабские партнеры Euroclear серьезно обеспокоены и следят за развитием событий с большим вниманием. По словам Урбен, депозитарий прилагает усилия, чтобы не подорвать их доверие. Если же оно будет ослабевать, последствия ударят по ЕС.

«Глобальные инвесторы будут меньше вкладывать в еврозону. Это затронет все потребности Европы в финансировании — в сфере обороны, зеленого перехода и цифровой трансформации», — сказала Урбен.

В том же интервью она выразила готовность через суд оспаривать решения Еврокомиссии и Совета Евросоюза о конфискации активов России.

В начале месяца бельгийский депозитарий Euroclear, где заблокирована большая часть активов российских инвесторов, начал их размораживать без необходимости получения лицензии от США. Переводы без разрешения Вашингтона были проведены вскоре после того, как премьер Бельгии Барт де Вевер пообещал блокировать конфискацию активов России, если Евросоюз не разделит риски от ответных действий Москвы.

Ранее сообщалось, что США готовятся конфисковать российские активы на $2,5 млрд.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами