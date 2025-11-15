Партнеры Euroclear «серьезно обеспокоены» угрозами ЕС изъять активы России

Многие клиенты Euroclear обеспокоены угрозами ЕС изъять активы российского ЦБ, заявила Le Monde глава международного депозитария Валери Урбен.

Она отметила, что китайские и арабские партнеры Euroclear серьезно обеспокоены и следят за развитием событий с большим вниманием. По словам Урбен, депозитарий прилагает усилия, чтобы не подорвать их доверие. Если же оно будет ослабевать, последствия ударят по ЕС.

«Глобальные инвесторы будут меньше вкладывать в еврозону. Это затронет все потребности Европы в финансировании — в сфере обороны, зеленого перехода и цифровой трансформации», — сказала Урбен.

В том же интервью она выразила готовность через суд оспаривать решения Еврокомиссии и Совета Евросоюза о конфискации активов России.

В начале месяца бельгийский депозитарий Euroclear, где заблокирована большая часть активов российских инвесторов, начал их размораживать без необходимости получения лицензии от США. Переводы без разрешения Вашингтона были проведены вскоре после того, как премьер Бельгии Барт де Вевер пообещал блокировать конфискацию активов России, если Евросоюз не разделит риски от ответных действий Москвы.

Ранее сообщалось, что США готовятся конфисковать российские активы на $2,5 млрд.