Стало известно о резком падении цен на какао

Investing: цены фьючерса на какао упали до минимума более чем за полтора года
Shutterstock

Мировые цены на какао резко снизились на торгах 14 ноября, упав на 5,95% до $5.161 за тонну. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Стоимость сырья опустилась ниже $5300 за тонну впервые с февраля 2024 года, обновив минимум более чем за полтора года.

За прошедшую неделю цены на какао снизились на 10%, а в рамках ноября — на 12%.

По данным нескольких бирж, акции на семена шоколадного дерева в мае выросли на 11%. В то же время среди всех товаров на рынках мира больше всего подешевел кофе. Цена на робусту снизилась на 13,2%, а на арабику — на 11%.

До этого главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что торговые войны США не отразятся на стоимости кофе и какао – в большей степени цены на эти продукты формируются в зависимости от урожайности. Он отметил, что на данный момент с какао «пока все достаточно плохо».

Аналогичную позицию высказал директор Департамента бариста Глеб Невейкин. По его мнению, намного больше на стоимость кофе влияют климатические эффекты и повышенный спрос.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в кофе.

