Эксперт рассказал, снизятся ли цены на недвижимость в России после завершения СВО

Зубик: снижения цен недвижимости не будет после завершения спецоперации

Завершение специальной военной операции не приведет к обвалу рынка недвижимости, а рост цен на квартиры может продолжиться. Об этом «Газете.ru» заявил эксперт по недвижимости Виктор Зубик.

Он считает, что после стабилизации ситуации часть инвестиций, направленных в данный момент на производство и оборону, со временем вернется в экономику и, в том числе, в рынок недвижимости.

«Поэтому фундаментально рост цен на квартиры может продолжиться, хотя краткосрочные коррекции могут периодически происходить», — сказал эксперт.

По словам Зубика, серьезное падение цен может произойти только в случае экономических или политических шоков. При этом такие факторы, как дефицит новостроек, удешевление ипотеки и снижение привлекательности вкладов будут поддерживать рынок.

Специалист подчеркнул, что единственным фактором, который будет способен краткосрочно замедлить рост, может стать резкая отмена стимулирующих программ. Зубик рекомендовал покупателям ориентироваться на собственную стратегию, а не пытаться «поймать» идеальный момент для покупки.

До этого стало известно, что подавляющее число россиян готовы оформлять ипотеку при ставке 10%.

Ранее россиянам назвали пять способов сэкономить на электричестве.