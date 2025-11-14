На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выгодно хранить деньги

Эксперт Гриф: хранить деньги по старым привычкам стало небезопасно
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня хранить денежные сбережения, полагаясь на старые привычки , стало небезопасно. В связи с геополитическими изменениями, ростом цифровых инструментов и валютными колебаниями необходимо пересмотреть финансовые стратегии, адаптируясь к ситуации. Об этом «Известиям» рассказал финансовый эксперт, председатель Комитета по цифровому и технологическому суверенитету СНГ и Российско-Арабского совета СНГ Александр Гриф.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок является привычка хранить дома наличные деньги. Он объяснил, что эти купюры обесцениваются из инфляции и не приносят какого-либо дохода, поэтому хотя бы часть средств рекомендуется размещать на банковских депозитах или использовать такие инструменты, как вклады в дружественных валютах или счета, привязанные к золоту.

Гриф отметил вложения в недвижимость, предупредив, что полная ставка на «бетон» нецелесообразна.

«Полная ставка на «бетон» не оправдана: неликвидные квартиры превращают капитал в замороженный актив, а продать такой объект без потерь зачастую сложно. Нужно сохранять баланс между недвижимостью и ликвидными инструментами, чтобы при необходимости можно было быстро воспользоваться средствами», — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что одна квартира способна покрыть базовые потребности, а покупка второй недвижимости «про запас» не всегда оказывается оправдана.

Криптовалюту Гриф назвал слишком волатильным для сбережения инструментом. По его словам, курс цифровых активов может резко вырасти или упасть, из-за чего инвестировать в них стоит лишь часть капитала, с потерей которой можно будет смириться. Основой же должны быть более устойчивые инструменты.

Эксперт добавил, что стремление игнорировать инфляцию становится одной из самых распространенных ошибок. Если средства лежат без процента, то на фоне роста цен фактически теряется покупательная способность. По словам специалиста, важно отслеживать макроэкономические показатели и отдавать предпочтение инструментам с доходностью не ниже уровня инфляции.

Ранее россиянам рассказали, как безопасно переводить деньги между своими счетами.

