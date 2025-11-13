Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 82 рубля, евро — 95 рублей, юань — 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Ожидается постепенное удорожание иностранных валют. Чуть позже скорость роста курсов зарубежных валют увеличится, потому что начнут отыгрываться факторы сезонного спроса на валюту под импорт, из-за санкций экспортные притоки продолжат снижаться, а вероятность снижения ключевой ставки ЦБ повысится. К концу года ждем доллар по 85 рублей, евро по 100 рублей и юань по 12 рублей. Текущие уровни курсов иностранных валют являются относительно низкими и интересными для формирования валютных позиций», — отметил Зельцер.

По данным Investing.com, 12 ноября доллар стоил 80,9-81,6 рубля, евро — 93,7-94,3 рубля. Курс юаня на Мосбирже составлял 11,4 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел примерно на 16-17 рублей (то есть 16-18 %), евро — приблизительно на 9 рублей ( 8-9 %), а юань — примерно на 2 рубля (~14-15 %).

