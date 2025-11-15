Юрист рассказал, кому полагается выплата за советские вклады

Российские власти возмещают вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, которые были сделаны до 20 июня 1991 года. Об этом сообщил агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.

Кроме того, это касается вкладов в государственные страховые организации до 1 января 1992 года.

Согласно действующим правилам, выплата осуществляется в трехкратном размере остатка вкладов в банке по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов в организации страхования по состоянию на 1 января 1992 года – для граждан по 1945 год рождения включительно. В двукратном размере указанных вкладов – для граждан 1946-1991 года рождения.

Компенсации не выплачивается тем, кто открыл вклады в банках позднее 20 июня 1991 года или вклады в страховых организациях после 1 января 1992 года.

До этого сообщалось, что в 2026–2028 годах на компенсации гражданам по советским вкладам планируется выделить около 5 млрд рублей.

