В РФ зафиксировали рекордный рост популярности коротких вкладов

ЦБ: доля коротких вкладов в РФ выросла до рекордных 30%
Shutterstock

Доля коротких вкладов, то есть оформленных на срок до 180 дней, достигла в РФ рекордного уровня в 30% от общего портфеля сбережений. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В статье отмечается, что данный показатель в 1,5 раза превышает значение, зафиксированное в начале 2025 года. По информации издания, за последний год объем коротких вкладов в РФ вырос на 60%, а именно до 16 трлн рублей. Эксперты считают эту тенденцию опасной для российской экономики, поскольку чрезмерно высокий объем коротких денег снижает возможности для развития долгосрочных проектов.

Как рассказали в Центральном банке РФ, ставки по коротким вкладам значительно выше, чем по долгосрочным. В банке «Новиком» пояснили, что рост доли коротких вкладов означает, что срок существенного объема депозитов подойдет к концу в ближайшее время. В связи с этим финансовые организации готовят предложения по их продлению — разрабатывают новые продукты и более выгодные условия. Все это ведет к усилению конкуренции между банками за сбережения граждан.

Экономист Андрей Бархота обратил внимание, что слишком высокая доля коротких вкладов угрожает ликвидности банковского сектора. В подобной ситуации способность кредитных организаций направлять сбережения населения в долгосрочные инвестиции ограничена. В результате кредитование крупных проектов оказывается невозможным, и это ведет к снижению экономического роста и дополнительному охлаждению экономики. Эксперт выразил уверенность, что доля коротких вкладов в РФ уменьшится только после того, как ЦБ снизит ключевую ставку до 14% и меньше.

По состоянию на август текущего года на коротких вкладах лежали 16 трлн рублей. Эта сумма более чем в два раза превышает показатель за тот же период 2024 года, когда он составлял 6,9 трлн рублей. При этом общий объем рублевых вкладов в банках в данный момент составляет 58 трлн рублей — на одну четвертую больше, чем годом ранее.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию по советским вкладам.

