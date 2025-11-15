В Госдуме напомнили, когда начнут начисляться пени за неоплаченные налоги

Пени за неуплату земельного, транспортного и имущественного налогов начнут начисляться со 2 декабря. Об этом сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко в беседе с ТАСС.

«Важно не копить долги перед налоговой, потому что уже со 2 декабря будут начисляться пени», — сказал он, отметив, что налог не будет считаться уплаченным, пока гражданин не заплатит сам налог и начисленные пени.

Депутат подчеркнул, что налогоплательщика не освобождает от уплаты налогов то, что он не получил уведомление от налоговой службы.

В 2025 году были повышены предельные ставки для владельцев дорогой недвижимости и земли, напомнил Антропенко. Максимальная ставка по налогу на имущество физлиц по объектам недвижимости стоимостью выше 300 млн рублей выросла до 2,5%, а по земельному налогу для участков стоимостью свыше 300 млн рублей — до 1,5%.

В ноябре ХМАО, Рязанская и Липецкая области решили увеличить транспортный налог.

Ранее сообщалось, что в 2026 году темпы выхода россиян из тени резко упадут.