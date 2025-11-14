На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В 2026 году темпы выхода россиян из тени резко упадут

Тарасова: в 2025 году 500 тыс. россиян выйдут из тени, в 2026 году — 200 тыс.
true
true
true
close
Shutterstock

В 2025 году количество россиян, не декларирующих доходы, сократится на 500–700 тыс. человек, а в 2026 году — на 200–400 тыс. человек, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ г. Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

«В 2026 году темпы снижения численности россиян, не декларирующих доходы, будут умеренными. Основной причиной этого является исчерпание «легких» резервов — большинство желающих уже перешли в статус самозанятых, а число официально трудоустроенных практически не меняется. Во-первых, как отмечает Федеральная налоговая служба (ФНС), за период с 2019 по 2024 год число граждан, не декларирующих никаких доходов, сократилось с 5,8 млн до 1,3 млн человек — снижение более чем в четыре раза», — отметила Тарасова.

По ее словам, во-вторых, к 2026 году число самозанятых в России достигнет 14,5 млн, но ФНС прогнозирует замедление темпов роста новой категории — крупнейшие группы уже охвачены. Тарасова добавила, что власти обсуждают реформу режима самозанятых, включая возможное повышение налоговой ставки, обязательные социальные взносы и снижение лимита дохода, что может мотивировать часть граждан вернуться в «серую» зону или перейти на другие формы занятости.

По словам экономиста, в-третьих, число людей в трудовых отношениях практически не изменилось (4,7 млн в 2019 году против 4,8 млн в 2024-м). Тарасова пояснила, что формальная наемная занятость не дает большого прироста, и снижение незадекларированных доходов скорее связано не с ростом наемной занятости, а с переводом неформальной занятости в формы, отражаемые статистикой и системой налогообложения.

Тарасова добавила, что при этом рынок труда испытывает дефицит кадров, и дальнейшее сокращение числа граждан без дохода будет сложнее за счет структурных ограничений: часть людей не может трудоустроиться по возрасту, образованию или навыкам, а из-за «демографической ямы 90-х» на рынок труда выходит мало молодых специалистов.

Эксперт также отметила растущие региональные различия в уровне легализации доходов и занятости. По словам Тарасовой, условия для малого и среднего бизнеса, ставки налогов по упрощенной системе, размеры МРОТ и социальные выплаты существенно варьируются по регионам. Это приводит к неоднородности процессов легализации доходов, где в некоторых регионах темпы снижения числа граждан без дохода будут выше, а в других — значительно ниже, заключила экономист.

Ранее стало известно, сколько россиян получают серую зарплату.

