«Лукойл» передал аэропорту Кишинева свой топливный терминал

LUKOIL-Moldova передал в пользование аэропорту Кишинева нефтяной терминал
Ducu Rodionoff/Shutterstock

Компания LUKOIL-Moldova передала в пользование аэропорту Кишинева свой топливный терминал, обеспечивающий заправку самолетов. Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«12 ноября 2025 года с компанией «Лукойл» был заключен договор об использовании активов в аэропорту бесплатно, и в течение дня 13 ноября 2025 года был осуществлен процесс получения-сдачи имущества», — написал он, отметив, что контракт позволяет обеспечить поставку керосина и представляет собой экстренное решение для обеспечения стабильности заправки самолетов.

Есть риск, что с 21 ноября «Лукойл» не сможет эксплуатировать этот терминал, подчеркнул министр.

Жунгиету также сообщил, что Молдавия договорилась с Румынией о продаже топлива в аэропорт на ближайший период. Следующим этапом будет покупка активов и инфраструктуры аэропорта, которая находится в собственности «Лукойла».

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Спустя несколько дней «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы.

Ранее «Лукойл» попросил США продлить отсрочку санкций.

