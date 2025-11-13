На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотни иностранных брендов столкнулись с риском лишения товарных знаков в России

Bloomberg: более 300 брендов рискуют лишиться своих товарных знаков в России
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Более 300 иностранных компаний, включая Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, находятся под угрозой потерять права на товарные знаки в России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Речь идет о тех брендах, которые продлевали регистрацию товарных знаков в Роспатенте, рассчитывая в будущем вернуться на российский рынок.

«Согласно российскому законодательству (ст. 1491 Гражданского кодекса. — «Газета.Ru), любые товарные знаки, неиспользуемые в течение трех лет, могут быть аннулированы и переданы любому, кто подаст заявку на получение прав и заплатит сбор менее $1500», — говорится в материале.

Сообщается, что компании Amazon, Nokia, Victoria's Secret уже лишились прав на некоторые из своих товарных знаков в России после заявлений гонконгской Multigoods Production Ltd в суд по правам на интеллектуальную собственность. В свою очередь, сеть магазинов «Айкрафт» в настоящий момент пытается получить права на товарный знак бренда Ray-Ban.

При этом Bloomberg, ссылаясь на данные Роспатента, пишет о 15 534 заявках на продление срока регистрации товарных знаков за 2024 год — это рекордно высокий показатель с 2020 года.

Как заявил изданию представитель Ассоциации по товарным знакам Европейского Сообщества (ECTA) Бартош Ферт, рост числа передачи прав на товарные знаки вызывает беспокойство среди европейских компаний, однако они могут «только надеяться на скорейшее окончание» конфликта.

Ранее McDonald's зарегистрировал товарный знак «Биг Тейсти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами