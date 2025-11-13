Сотни иностранных брендов столкнулись с риском лишения товарных знаков в России

Bloomberg: более 300 брендов рискуют лишиться своих товарных знаков в России

Более 300 иностранных компаний, включая Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, находятся под угрозой потерять права на товарные знаки в России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Речь идет о тех брендах, которые продлевали регистрацию товарных знаков в Роспатенте, рассчитывая в будущем вернуться на российский рынок.

«Согласно российскому законодательству (ст. 1491 Гражданского кодекса. — «Газета.Ru), любые товарные знаки, неиспользуемые в течение трех лет, могут быть аннулированы и переданы любому, кто подаст заявку на получение прав и заплатит сбор менее $1500», — говорится в материале.

Сообщается, что компании Amazon, Nokia, Victoria's Secret уже лишились прав на некоторые из своих товарных знаков в России после заявлений гонконгской Multigoods Production Ltd в суд по правам на интеллектуальную собственность. В свою очередь, сеть магазинов «Айкрафт» в настоящий момент пытается получить права на товарный знак бренда Ray-Ban.

При этом Bloomberg, ссылаясь на данные Роспатента, пишет о 15 534 заявках на продление срока регистрации товарных знаков за 2024 год — это рекордно высокий показатель с 2020 года.

Как заявил изданию представитель Ассоциации по товарным знакам Европейского Сообщества (ECTA) Бартош Ферт, рост числа передачи прав на товарные знаки вызывает беспокойство среди европейских компаний, однако они могут «только надеяться на скорейшее окончание» конфликта.

Ранее McDonald's зарегистрировал товарный знак «Биг Тейсти».