На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудников Nike лишили права на отпуск по ментальному здоровью

Компания Nike лишила сотрудников права на отпуск по ментальному здоровью
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Американская компания Nike отменила для своих сотрудников дополнительную неделю отпуска, введенную во время пандемии COVID-19 для поддержания ментального здоровья. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Директор по персоналу компании Трежер Хайнл сообщил сотрудникам, что компания находится в «переломном моменте», который требует изменений в подходе сотрудников к своей работе.

«Сегодня все совсем не так, как было несколько лет назад. И именно поэтому мы вносим эти изменения», — заявил он.

По информации агентства, Nike ожидают падения продаж в текущем квартале. За прошедший год акции компании упали примерно на 13%.

Главной цели дополнительного отпуска по ментальному здоровью являлось создание большего количества времени на отдых на фоне изоляционных издержек пандемии. К похожей практике в 2021 году прибегали и другие известные компании, включая музыкальный сервис Spotify.

В современном мире постоянный стресс, поток информации и зависимость от социальных сетей нередко приводят к эмоциональному выгоранию. Люди стремятся выбраться из повседневной суеты и обрести внутреннее равновесие. Один из таких способов — ретрит, древняя практика уединения. Что такое ретрит, какие виды этой практики существуют и зачем они нужны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужчину уволили с работы за то, что он сделал 16 тыс. шагов во время больничного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами