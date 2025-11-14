Сотрудников Nike лишили права на отпуск по ментальному здоровью

Американская компания Nike отменила для своих сотрудников дополнительную неделю отпуска, введенную во время пандемии COVID-19 для поддержания ментального здоровья. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Директор по персоналу компании Трежер Хайнл сообщил сотрудникам, что компания находится в «переломном моменте», который требует изменений в подходе сотрудников к своей работе.

«Сегодня все совсем не так, как было несколько лет назад. И именно поэтому мы вносим эти изменения», — заявил он.

По информации агентства, Nike ожидают падения продаж в текущем квартале. За прошедший год акции компании упали примерно на 13%.

Главной цели дополнительного отпуска по ментальному здоровью являлось создание большего количества времени на отдых на фоне изоляционных издержек пандемии. К похожей практике в 2021 году прибегали и другие известные компании, включая музыкальный сервис Spotify.

