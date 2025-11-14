США планируют заключить торговые соглашения с тремя странами

США объявили о согласовании трех рамочных соглашений о взаимной торговле с Сальвадором, Эквадором и Гватемалой. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В администрации президента США рассказали, что соглашения направлены на устранение нетарифных барьеров, укрепление цепочек поставок и повышение прозрачности доступа на рынки.

Сальвадор, Эквадор и Гватемала берут на себя обязательства по устранению нетарифных барьеров, а также расширению доступа на свои рынки для американской продукции, в том числе сельскохозяйственной.

Накануне сообщалось, что Евросоюз планирует предложить Соединенным Штатам план реализации следующего этапа достигнутого летом торгового соглашения.

План будет касаться импортных пошлин, доступа товаров из Европы на рынок США, цифровой торговли. Кроме того, предусматривается создание рабочей группы, которая будет контролировать закупки Европейским союзом американских чипов и сжиженного природного газа.

Ранее Трамп назвал «дураками» противников его пошлин.