В Госдуме назвали последствия выпуска панда-бондов

Депутат Аксаков: РФ усилит финансовое сотрудничество с КНР через юаневые бонды
Depositphotos

Выпуск юаневых облигаций во многом фиксирует сложившееся положение вещей. Юань стал по-настоящему глобальной валютой и используется Россией в расчетах со многими странами, а не только КНР. Об этом «Газете.Ru» сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Россия и КНР расширят финансовое сотрудничество, благодаря юаневым бондам.

«Выпуск панда-бондов во многом фиксирует сложившееся положение вещей. Отмечу, что юань стал по-настоящему глобальной валютой и используется в расчетах со многими партнерами, не только с КНР. У российских экспортеров накопилось много юаневой ликвидности, которая пока, как правило, хранится на депозитах. Но теперь они смогут ее вкладывать в госдолг. Для покупателей облигаций Минфина — это возможность эффективнее использовать юаневый капитал, для государства — новый инструмент бюджетных заимствований», — отметил Аксаков.

По его словам, выпуск юаневых облигаций («панда-бондов») рассматривался еще в 2016 году, однако необходимо было решить ряд вопросов, связанных с регулированием таких выпусков. Безусловно, за прошедшие годы экономическое сотрудничество между Россией и КНР вышло на качественно новый уровень, подчеркнул парламентарий.

«Рассчитываю, что в финансовой сфере мы также будем находить новые возможности для совместной работы. Расширение сотрудничества с дружественными странами и сокращение объемов операций с недружественными — это естественный процесс, я бы не искал отдельных символов или знаков. Россия открыта к взаимодействию со всеми странами, но оно должно быть равноправным и взаимовыгодным», — заключил Аксаков.

Ранее в России оценили выгоду облигаций в юанях.

