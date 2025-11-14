На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали, что мобильные телефоны и ноутбуки резко подешевеют

Экономист Балынин: мобильные телефоны и ноутбуки подешевеют на 20% по итогам года
iona didishvili/Shutterstock/FOTODOM

Мобильные телефоны, планшеты и компьютеры в российских магазинах подешевеют на 10–20% по итогам 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Достаточно высокие темпы снижения цен по итогам 2025 года я ожидаю на мобильные телефоны, планшеты и компьютеры (включая ноутбуки) — на 10–20%, а также на телевизоры, холодильники и пылесосы — на 7–12%. Например, цены на телевизоры сейчас на 10% ниже тех, что были в декабре 2024 года. Во многом тенденции снижения цен на указанные товары связаны с процессами импортозамещения, фундаментально устойчивым укреплением рубля, а также высоким уровнем конкуренции среди производителей и продавцов указанной продукции», — отметил Балынин.

По оценке экономиста, годовая инфляция в России по итогам этого года составит 7%.

Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России с 28 октября по 5 ноября упала до 7,89% в годовом выражении по сравнению с 8,13% на прошлой неделе.

Ранее был спрогнозирован уровень инфляции в декабре.

