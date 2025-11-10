Спрогнозирован уровень инфляции в декабре

Годовая инфляция в России к концу декабря 2025 года, скорее всего, будет находиться в диапазоне 7-8,5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Этот прогноз отражает как цели Банка России по возвращению инфляции к цели в 4%, так и сохраняющееся инфляционное давление, связанное с высокими инфляционными ожиданиями, бюджетным импульсом и ситуацией на рынке труда. По отношению к октябрю и ноябрю 2025 года, показатель годовой инфляции, вероятно, будет демонстрировать незначительное снижение или стабилизацию на высоких уровнях. Месячная инфляция в декабре традиционно может быть повышенной из-за сезонного и предновогоднего роста спроса и цен на отдельные группы товаров (особенно продовольствие и услуги)», — отметил Трепольский.

Однако в годовом выражении (декабрь 2025-го к декабрю 2024 года) инфляция будет снижаться с пиковых значений, благодаря жесткой денежно-кредитной политике, констатировал финансист.

По его словам, уровень инфляции в 7-8,5% остается существенно выше целевых 4%.

Если к середине декабря не будет явных признаков устойчивого и быстрого замедления инфляции, ЦБ на заседании 19 декабря, скорее всего, сохранит высокую ключевую ставку (сейчас — 16,5%), предупредил Трепольский. Жесткая денежно-кредитная политика будет продолжаться до тех пор, пока инфляционное давление не ослабнет окончательно, и инфляционные ожидания не будут заякорены вблизи цели, уверен финансист. Решение о снижении ставки возможно только в случае убедительной дезинфляции и уверенности в достижении цели в 4% в 2026 году, заключил эксперт.

Согласно данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России составила 8,13% в период с 21 по 27 октября по сравнению с 8,14% на предыдущей неделе. По итогам 2024 года инфляция достигла 9,5% в годовом выражении.

