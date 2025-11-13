Европейский суд отказался признать существование безалкогольного джина

Европейский суд постановил, что название «джин» зарезервировано исключительно для алкогольных напитков. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Тот факт, что юридическое название «джин» сопровождается термином «безалкогольный», в данном случае не имеет значения», — заявили в суде.
Как отмечается, иск был подан немецкой Ассоциацией по борьбе с недобросовестной конкуренцией (Verband Sozialer Wettbewerb) к компании PB Vi Goods, которая продавала напиток под названием «Virgin Gin Alkoholfrei».
Ассоциация утверждала, что по европейским стандартам джин должен производиться на основе этилового спирта с добавлением можжевельника и иметь минимальную крепость не менее 37,5%. Рассматривая этот спор, немецкие судьи передали его в Европейский суд для интерпретации общеевропейского законодательства.
В итоге суд ЕС постановил, что запрет защищает потребителей от путаницы и обеспечивает честную конкуренцию среди производителей джина. В компании PB Vi Goods не прокомментировали ситуацию, пишет агентство.
