Европейский суд отказался признать существование безалкогольного джина

Суд ЕС постановил, что безалкогольные напитки нельзя продавать под видом джина
true
true
true
close
5PH/Shutterstock/FOTODOM

Европейский суд постановил, что название «джин» зарезервировано исключительно для алкогольных напитков. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Тот факт, что юридическое название «джин» сопровождается термином «безалкогольный», в данном случае не имеет значения», — заявили в суде.

Как отмечается, иск был подан немецкой Ассоциацией по борьбе с недобросовестной конкуренцией (Verband Sozialer Wettbewerb) к компании PB Vi Goods, которая продавала напиток под названием «Virgin Gin Alkoholfrei».

Ассоциация утверждала, что по европейским стандартам джин должен производиться на основе этилового спирта с добавлением можжевельника и иметь минимальную крепость не менее 37,5%. Рассматривая этот спор, немецкие судьи передали его в Европейский суд для интерпретации общеевропейского законодательства.

В итоге суд ЕС постановил, что запрет защищает потребителей от путаницы и обеспечивает честную конкуренцию среди производителей джина. В компании PB Vi Goods не прокомментировали ситуацию, пишет агентство.

Ранее в ЕС запретили использование бамбука в пластиковой посуде.

