Ученые предупредили о неожиданной опасности посуды из бамбука

Food Control: экопосудa из бамбука выделяет опасные вещества в продукты
true
true
true
close
Depositphotos

Так называемая экологичная посуда из бамбука и других биоматериалов, которую часто рекламируют как безопасную замену пластику, может выделять в пищу потенциально вредные химические соединения. К такому выводу пришли исследователи из Пражского университета химических технологий. Работа опубликована в журнале Food Control.

Ученые протестировали 33 образца биоразлагаемой посуды — чашки, миски и детские наборы, приобретенные в Чехии, Великобритании и Китае. Почти треть из них содержала меламин — промышленное соединение, которое при нагревании или контакте с кислотой способно мигрировать в пищу.

«Маркировка «натуральный продукт» может быть крайне вводящей в заблуждение. Большинство этих изделий — это пластик на основе меламиноформальдегидной смолы с добавлением бамбуковой пудры. Такое сочетание ускоряет разрушение полимера и увеличивает выделение меламина, особенно в горячие или кислые напитки», — объяснила профессор Яна Гайслова, руководитель исследования.

В шести из протестированных изделий концентрация меламина превысила допустимую норму. Ученые зафиксировали его миграцию даже в обычные напитки — горячий чай с лимоном и апельсиновый сок.

Хотя использование бамбука в пластиковой посуде в ЕС запрещено с 2021 года, исследователи отмечают, что такие товары по-прежнему свободно продаются и часто маркируются как «100% бамбук» или «биоразлагаемые».

Кроме меламина, анализ выявил и другие загрязнители: остатки пестицидов в посуде из зерновых и следы дезинфицирующих средств — в бамбуковых изделиях.

Авторы подчеркнули, что результаты исследования — серьезный сигнал для потребителей. Они призвали усилить контроль и проверку биопосуды на соответствие санитарным нормам, чтобы предотвратить риски для здоровья и случаи недобросовестной рекламы.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности мытья сырой курицы.

