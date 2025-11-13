На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТС ускорила темпы роста выручки и сократила долг

МТС сообщила о шестикратном росте прибыли
Depositphotos

Группа МТС отчиталась о росте ключевых финансовых показателей в третьем квартале 2025 года. Согласно опубликованным данным, выручка компании увеличилась на 18,5% год к году и достигла 213,8 млрд рублей, что стало новым историческим максимумом. Показатель OIBDA вырос на 16,7% до 71,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 6 млрд рублей.

Компания также продолжила снижать долговую нагрузку: соотношение чистого долга к OIBDA снизилось до уровня 2021 года — 1,6, что на 0,3 пункта меньше, чем годом ранее.

Компания ускорила темпы роста выручки как за счет дальнейшего развития экосистемы Erion, так и за счет телеком-направления, отметил старший аналитик компании «Эйлер Аналитические Технологии» Владимир Беспалов.

«Компания продолжает плотно работать над оптимизацией расходов и инвестиций. В сочетании с ростом выручки это обеспечило хороший рост OIBDA, а также сокращение долговой нагрузки. Наконец, МТС смогла снизить процентные расходы по сравнению с предыдущим кварталом, в том числе благодаря снижению ключевой ставки», — подчеркнул он.

По словам генерального директора МТС Инессы Галактионовой, группе удалось сохранить эффективность бизнеса в сложных рыночных условиях.

«Благодаря оптимизации бизнеса и фокусировке инвестиций на ключевых направлениях мы добились снижения долговой нагрузки до минимального уровня за последние четыре года», — отметила она.

В свою очередь, президент Erion Ровшан Алиев сообщил, что доля экосистемных направлений в совокупной выручке МТС превысила 40%. Erion – новое название компании, которая управляет экосистемными бизнесами МТС вне телекома. «Erion создает основу для долгосрочного роста и масштабирования бизнеса, обеспечивая синергию между направлениями Fintech, Funtech, IT и рекламными сервисами», — рассказал он.

Галактионова также отметила, что стратегическое видение МТС направлено на развитие технологий будущего.

«Ярким примером является заключение партнерства с Яндексом, в рамках которого мы обеспечим инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления беспилотными автомобилями. Такого рода партнерства, уверена, в будущем позволят в полной мере раскрыть наш высокий потенциал», — резюмировала она.

