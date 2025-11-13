На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТС получила ИТ-премию за развитие российского телеком-оборудования

МТС ввела в эксплуатацию 200 российских базовых станций
МТС и компания «Иртея», входящая в Группу МТС, получили национальную премию в области информационных технологий «Цифровые решения» в номинации «Железное решение» за разработку, налаживание промышленного производства и внедрение на сети отечественных базовых станций стандарта LTE, сообщила пресс-служба компании.

Экспертный совет премии отметил комплексный характер проекта, направленного на создание полного цикла разработки и промышленного выпуска телекоммуникационного оборудования в России.

Оборудование прошло интеграцию в сеть МТС и тестовую эксплуатацию с обслуживанием абонентов, подтвердив готовность к коммерческому использованию.

По данным компании, к началу 2025 года на ее действующей сети в 37 регионах России введена в опытную эксплуатацию первая промышленная партия из 200 базовых станций отечественного производства. Проект реализуется в рамках стратегического курса на развитие российского телекоммуникационного оборудования. Форвардным контрактом предусмотрена поставка до 2030 года 20 тыс. базовых станций «Иртея».

«Несколько лет назад мы приняли верное решение — начали инвестировать в развитие собственного оборудования, несмотря на все сложности. Благодарим государство и команду за поддержку и участие в проекте», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Глава компании «Иртея» Дмитрий Лаконцев добавил, что еще несколько лет назад о собственных сетях LTE и 5G в России можно было только мечтать, а сегодня это становится реальностью.

