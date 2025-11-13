Путин заявил о необходимости расширять географию торгово-экономических связей

Президент России Владимир Путин заявил о важности расширения географии торгово-экономического сотрудничества во времена мировых вызовов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обратился к делегатам и гостям девятого съезда Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. Путин отметил, что следует активно осваивать перспективные ниши, открывать новые возможности для взаимовыгодного партнерства между странами, в том числе в рамках международных организаций.

По словам Путина, на протяжении долгих лет система ТПП представляет интересы предпринимательства и других секторов экономики во всех регионах Российской Федерации.

Президент подчеркнул, что среди основных приоритетов палаты — защита интересов отечественных производителей, популяризация их товаров и услуг на мировом рынке, создание здорового делового климата.

Глава государства также отметил важность вклада в улучшение законодательства, повышение привлекательности и конкурентоспособности юрисдикции России и востребованную работу Морской арбитражной комиссии и Международного коммерческого арбитражного суда.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что экономика России устойчива и открыта к новым точкам роста.