Золотые резервы России выросли на рекордные $92 млрд

Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные $92 млрд, это произошло благодаря росту цен на этот драгметалл. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Цены на золото за этот период выросли в 1,5 раза, до $4 тыс. При этом запас золота за год снизился на 100 тысяч тройских унций.

На 1 ноября текущего года в хранилищах Центробанка находилось золотых слитков на $299,8 млрд. Год назад их стоимость находилась на уровне $207,7 млрд. Как отмечает агентство, такого скачка цен не фиксировалось ни разу в современной истории.

С октября 2020 по октябрь 2024 года резервы пополнились лишь на $69 млрд.

10 ноября РИА Новости сообщало, что доля золота в российских активах выросла до 41,3% — максимума с февраля 1995 года, когда этот показатель составлял 43,9% при стоимости всего $5,5 млрд. Рекорд по удельному весу золота был зафиксирован 1 января 1993 года — 56,9%.

