Норвегия отказалась выполнять роль гаранта по кредиту для Украины

Столтенберг: Норвегия не будет гарантом по кредиту для Украины

Норвегия не будет гарантом репарационного кредита Европейского союза для Украины за счет заблокированных российских активов. Об этом в интервью телерадиокомпании NRK заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Норвегия, не состоя в Евросоюзе, делает значительные финансовые взносы в пользу Киева и может потенциально принять участие в планах ЕС по кредиту, но при этом не будет самостоятельно предоставлять гарантий.

По словам Столтенберга, идея, что Норвегия должна гарантировать всю сумму в 1,6 трлн норвежских крон ($159 млрд), не является правильной.

Министр пояснил, что решение будет принято с учетом того, каким будет окончательный вывод ЕС.

5 ноября стало известно, что пять политических партий Норвегии, включая три из четырех, поддерживающих премьер-министра от Лейбористской партии Йонаса Гара Стёре, призвали правительство страны выступить гарантом кредита для Украины.

Ранее на Западе предложили ЕС альтернативу конфискации российских активов.