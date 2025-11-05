В Норвегии призывают правительство выделить средства на помощь Украине

Euractiv: норвежские политики выступают за поручительство по кредиту для Украины

Политики призывают правительство Норвегии использовать средства из суверенного инвестиционного фонда на €1,8 трлн для поддержки Украины. Об этом сообщило европейское издание Euractiv.

«В богатой нефтью Норвегии политики оказывают давление на правительство, требуя от него открыть суверенный фонд благосостояния в размере €1,8 трлн для поддержки Украины и гарантии реализации зашедшего в тупик плана ЕС», — говорится в материале.

Пять политических партий, включая три из четырех, поддерживающих премьер-министра от Лейбористской партии Йонаса Гара Стёре, призвали Норвегию выступить гарантом кредита для Украины.

Euractiv считает, что подобное решение «было бы музыкой для ушей ЕС», чей репарационный кредит в размере €140 млрд с использованием российских активов был приостановлен Бельгией, которая хочет получить финансовые гарантии от других государств объединения.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры стремятся конфисковать российские замороженные активы потому, что у Европы нет денег на поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что ЕС рискует лишить Украину поддержки МВФ из-за спора о российских активах.