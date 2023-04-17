Yum! Brands покинула российский рынок, продав бизнес KFC компании «Смарт сервис ЛТД»

Американская компания Yum! Brands покинула российский рынок, завершив сделку по продаже бизнеса KFC в России компании «Смарт сервис». Об этом сообщается на сайте компании.

«Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России компании Smart Service Ltd., местному оператору, возглавляемому Константином Юрьевичем Котовым и Одри Эдуардовичем Осколковым», — отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что в состав сделки входит продажа всех российских ресторанов KFC, операционная система, а также права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic's. При этом по условиям сделки купли-продажи «Смарт сервис» обязался сохранить рабочие места всех сотрудников компании.

В сообщении добавили, что сначала «Смарт сервис» переоборудует более 100 ресторанов KFC в России в Rostic's.

27 февраля РБК со ссылкой на сообщение AmRest писал, что руководство польского холдинга AmRest решило сменить покупателя 215 ресторанов сети быстрого питания KFC на российском рынке. Компания продаст активы не обществу с ограниченной ответственностью «Альмира», как это было предусмотрено ранее, а ижевской фирме «Смарт-Сервис».