Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Yum! Brands покинула российский рынок, продав бизнес KFC компании «Смарт сервис ЛТД»

close
100%
Depositphotos

Американская компания Yum! Brands покинула российский рынок, завершив сделку по продаже бизнеса KFC в России компании «Смарт сервис». Об этом сообщается на сайте компании.

«Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России компании Smart Service Ltd., местному оператору, возглавляемому Константином Юрьевичем Котовым и Одри Эдуардовичем Осколковым», — отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что в состав сделки входит продажа всех российских ресторанов KFC, операционная система, а также права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic's. При этом по условиям сделки купли-продажи «Смарт сервис» обязался сохранить рабочие места всех сотрудников компании.

В сообщении добавили, что сначала «Смарт сервис» переоборудует более 100 ресторанов KFC в России в Rostic's.

27 февраля РБК со ссылкой на сообщение AmRest писал, что руководство польского холдинга AmRest решило сменить покупателя 215 ресторанов сети быстрого питания KFC на российском рынке. Компания продаст активы не обществу с ограниченной ответственностью «Альмира», как это было предусмотрено ранее, а ижевской фирме «Смарт-Сервис».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях