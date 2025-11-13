У логопедов резко выросли зарплаты

HeadHunter: средняя зарплата логопедов в России выросла почти на 40% за два года

По итогам 10 месяцев 2025 года средняя зарплата логопедов в России составила 55,9 тыс. рублей. За два года она выросла на 36%, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Международного дня логопеда.

При этом зарплатные предложения в вакансиях логопедов сегодня варьируются от 10 тыс. до 250 тыс. рублей. До 250 тыс. рублей на руки готовы платить логопеду-дефектологу в детском центре в Москве.

Востребованность логопедов на российском рынке труда растет: за 10 месяцев работодатели открыли для них свыше 4,6 тыс. вакансий, что на 17% больше спроса за последние два года. Чаще всего в этих специалистах нуждаются образовательные учреждения, в частности онлайн-школы, а также медицинские центры.

В разрезе регионов наибольший спрос на логопедов наблюдается в Москве — на столицу приходится каждая пятая вакансия в стране (22%). На втором месте по числу предложений — Санкт-Петербург (13%). В пятерку также вошли Московская область (6%), Краснодарский край (5%), Свердловская область (4%).

Сегодня работодатели ожидают от логопедов не только глубоких профессиональных знаний, но и широкого спектра навыков. В числе ключевых — умение организовать учебный процесс и постоянное обучение. Также важна грамотная речь и навыки межличностного общения, которые необходимы для качественного взаимодействия с детьми, родителями и коллегами. Кроме того, работодатели ценят владение детской и общей психологией, поскольку понимание эмоциональных и поведенческих особенностей детей помогает выстраивать занятия с учетом индивидуальных потребностей.

Международный день логопеда отмечается 14 ноября.

Ранее сообщалось, что у дворников резко выросли зарплаты.