У дворников резко выросли зарплаты

HeadHunter: средняя зарплата дворников в России выросла почти на 40% за год
close
Александр Гальперин/РИА Новости

За два осенних месяца, с августа, количество вакансий для дворников в России увеличилось на 32%. Средняя зарплата уборщиков территорий выросла на 38% за год, до 42,3 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru.

Этот рост вакансий в пресс-службе объяснили подготовкой городов к зимнему сезону, когда поддержанию чистоты и безопасности улиц и дворов уделяется особое внимание.

Сезонное увеличение числа вакансий неравномерно по стране. Наибольшую активность работодатели проявили в Татарстане, где спрос на дворников за два месяца вырос на рекордные 74% по сравнению с августом 2025 года. В тройку регионов-лидеров также вошли Челябинск (+55% за 2 осенних месяца) и Санкт-Петербург (+35%). В Москве, где рынок труда традиционно более стабилен, прирост составил 19%.

Диапазон предлагаемой дворникам зарплаты колеблется — от минимальных 22,7 тыс. рублей до максимальных 84,5 тыс. рублей. Всего за год медианный доход представителей этой профессии вырос на 38%: по итогам 2023 года он составлял 30,6 тыс. рублей, а в 2024 году поднялся до отметки в 35,5 тыс. рублей. Соответственно, расширилась и вилка предлагаемых зарплат: год назад она варьировалась от 16,5 тыс. до 60 тыс. рублей.

«В среднем, осеннее повышение медианных зарплат в отдельных регионах составляет от 2,5 тыс. до 6 тыс. рублей. При этом нижняя граница зарплатного предложения с началом осени также демонстрирует уверенный рост. Традиционно с сентября зарплатный минимум для дворников ежемесячно увеличивается в среднем на 5–10 тыс. рублей в зависимости от конкретного региона», — отметила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

По ее словам, наглядным примером служит ситуация в Москве: если в октябре наименьший заработок дворников составлял 44,8 тыс. рублей, то уже в начале ноября минимальное предложение выросло до 47,6 тыс. рублей.

