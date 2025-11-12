ЕК изучает возможность финансирования Киева по схеме «репарационного кредита»

Еврокомиссия и Международный валютный фонд (МВФ) озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины и более не могут выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты, поэтому изучают возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, новые виды финансирования Украины возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Еврокомиссар добавил, что «репарационный кредит» позволил бы не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны Евросоюза.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Европейская комиссия не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные российские активы.

По данным журналистов, Бельгия в ходе консультаций настаивала на предоставлении финансовых гарантий по кредиту Украине другими странами Европейского союза. Издание отметило, что подобная мера застопорила реализацию инициативы.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.