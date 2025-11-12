На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ анонсировал проверки переводов от 200 тыс. рублей

ЦБ: в России начнут проверять на мошенничество переводы от ₽200 тыс. по СБП
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российские банки начнут проверять на мошенничество переводы по СПБ на суммы от 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в Центробанке РФ (Банке России), передает ТАСС.

«Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП», — заявили в пресс-службе регулятора.

Подозрительными будут считаться крупные переводы, сделанные сразу после переводов между своими счетами или в течение суток после этого, если клиент не делал переводов получателю в течение последних шести месяцев.

До этого в Центробанке назвали признаки дипфейков для защиты от мошенников.

В Центробанке рассказали, что мошенники часто используют дипфейки для кражи денег. В то же время качество дипфейков растет с развитием технологий, и россиянам все сложнее становится обнаружить подделку голосового или видеосообщения. Особенно, если человек сталкивается с подобным видом мошенничества впервые.

К признакам дипфейков в регуляторе отнесли редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, дефекты звука и видео, а также посторонние шумы.

Ранее Центробанк сохранил ограничения на денежные переводы за границу.

