Россиянам назвали самые подозрительные для банков действия с картами

Некоторые финансовые операции россиян, включая переводы денег между своими картами, выглядят для банков максимально подозрительными и приводят к блокировке счетов. В первую очередь настораживает, если пользователь получает крупную сумму, а затем начинает ее распределять ее между несколькими счетами, рассказал RT юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Каждый банк формирует определенный профиль клиента, после чего любые его действия, выходящие за рамки обычных, расцениваются как подозрительные. Однако если человек ничего не нарушает, то ему опасаться нечего – даже в случае блокировки он сумеет без трудностей подтвердить легальность операций и восстановить счета, пояснил юрист.

«Даже если она произошла по случайному стечению обстоятельств, подтвердить свою добросовестность и разблокировать средства можно, как правило, за достаточно короткое время, предоставив в банк необходимые документы и пояснения», — отметил Хаминский.

Не менее сильно настораживает банки, если человек начинает аккумулировать все свои средства на одной карте, а затем пытается их перекинуть на чужой счет, куда еще ни разу не отправлял деньги. Это обычно означает, что клиент стал жертвой мошенников и собирает свои средства для передачи аферистам, объяснил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Такие действия приводят к немедленному срабатыванию антифрод-систем и блокировке операций.

Лоссан также посоветовал россиянам быть готовыми к возможным проблемам и дополнительным проверкам – например, у них мого могут запросить биометрию, им может позвонить оператор банка и так далее.

«В случае особо крупных сумм имеет смысл заранее уведомлять банк о планируемой сделке или проводить её частями», — добавил эксперт.

В целом действующие меры он назвал эффективными для борьбы с мошенниками, подчеркнув, что они наносят удар по основному этапу воровства – моменту, когда мошенник заставляет свою жертву собирать средства на едином счете и отправлять ему, пытаясь якобы «спасти» сбережения.

До этого директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров предупредил, что крупные переводы по СБП самому себе включат в признаки мошеннических операций. По его словам, банки будут это учитывать, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому не совершал переводы в течение шести месяцев.

Центробанк опубликует приказ с новыми признаками мошеннических переводов в ближайшее время. Подозрительным также будут считаться смена номера телефона для входа в онлайн-банк и использование нетипичного интернет-провайдера.

