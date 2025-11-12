«Лукойл» решил объединить электроэнергетические активы

«Лукойл» планирует присоединить электрогенерирующие компании «ВДК-Энерго» и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к «ЭЛ5-Энерго», в которой является мажоритарным акционером. Совет директоров одобрил голосование по этому вопросу, говорится на сайте «ЭЛ5-Энерго».

Специалисты объяснили, что преобразование не будет носить денежный характер, поскольку уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» будет увеличен с помощью конвертации акций АО «ВДК-Энерго» и долей ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в акции дополнительного выпуска ПАО «ЭЛ5-Энерго».

«ВДК-Энерго» была образована в 2021 году и работает в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волжском и Кисловодске. При этом «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» является одним из крупнейших производителей электроэнергии из возобновляемых источников в ЮФО. Подразделение контролирует деятельность Цимлянской, Краснополянской, Белореченской и Майкопской ГЭС. «Лукойл» владеет полным пакетом акций этих компаний.

В свою очередь, «ЭЛ5-Энерго» владеет Конаковской, Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС, а также объектами ветрогенерации — Азовской и Кольской ВЭС. В распоряжении «Лукойла» находится 65,66% этой компании, оставшаяся часть ранее принадлежала компании

Согласно данным СПАРК, ЛУКОЙЛ владеет 65,66% в «ЭЛ5-Энерго». Последняя до ноября 2022 года называлась «Энел Россия», а ее основным акционером была итальянская энергетическая компания Enel. Она решила уйти в российского рынка после начала военной операции на Украине и продать активы.

Ранее СМИ сообщили о риске потери компанией «Лукойл» зарубежных активов.