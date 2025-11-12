На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия запустит первый в мире «путешествующий» винный конкурс стран БРИКС

Титов: Россия проведет первый в мире путешествующий винный конкурс стран БРИКС
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия проведет первый в мире «путешествующий» винный конкурс стран БРИКС, сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов на Винном саммите в Москве.

Слова спецпредставителя «Газете.Ru» передала его пресс-служба.

«Многие из стран БРИКС демонстрируют положительную динамику на винном рынке. Опыт развития винодельческих регионов Китая, растущий интерес потребителей к вину в Индии, динамичное и кооперативное виноделие в Бразилии, традиции и опыт производства вин различных стилей в Южной Африке — все это определяет тот факт, что наше международное сотрудничество сегодня наиболее активно развивается именно в этом контуре», — отметил Титов.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что в рамках сотрудничества БРИКС формируется Ассоциация эногастрономического туризма, которая должна стимулировать взаимный туризм и продвижение винных брендов.

«Россия обладает сильными позициями — у нас собственные автохтонные сорта винограда, научная база, уникальные регионы. Мы создаем конкурс BRICS Wine Competition, который впервые пройдет в Москве, а затем будет перемещаться вслед за саммитами БРИКС», — констатировал спецпредставитель президента.

Он заключил, что победители получат возможность попасть со своей продукцией на полки торговых сетей, в том числе российских.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на алкоголь к Новому году.

