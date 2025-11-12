Россиянам объяснили, как не попасть под блокировку при переводах между своими счетами

Центробанк начал блокировать крупные переводы пользователями на собственные счета через Систему быстрых платежей (СБП), расценивая такие операции как потенциально мошеннические. Об этом 12 ноября сообщили «Известия».

Адвокат адвокатской палаты Московской области и медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Анна Соколова рассказала, как безопасно перемещать средства между своими счетами, чтобы не вызвать подозрений у банка.

По словам юриста, для регулярных переводов, например, зарплаты, стоит оформить в мобильном приложении банка постоянное поручение на автоматическое перечисление нужной суммы на основной счет. Такой способ считается самым безопасным и не вызывает вопросов у финансовых организаций.

При разовых переводах, подчеркнула Соколова, необходимо указывать в назначении платежа четкие формулировки вроде «перевод собственных средств» или «на собственные нужды» — это помогает банку корректно классифицировать операцию.

Эксперт также предостерегла от совершения нескольких мелких переводов подряд сразу после получения зарплаты или дробления крупной суммы на множество мелких транзакций. Такие действия, по ее словам, часто вызывают подозрения у банковских аналитических систем.

На случай проверки со стороны банка адвокат советует заранее подготовить документы, подтверждающие источник дохода — справку 2-НДФЛ, трудовой договор или выписки со счетов. Это позволит быстро доказать законность происхождения средств.

Соколова также напомнила о риске телефонного мошенничества, подчеркнув, что нельзя выполнять переводы по инструкциям людей, представляющихся сотрудниками банка, полиции или служб безопасности. Все операции, по ее словам, должны проводиться только по личной инициативе после проверки реквизитов.

