«Слишком либерально»: депутатов призвали сделать жестче лимит банковских карт

Экономист Коган: у россиян должно быть не больше четырех банковских карт
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Инициативу по ограничению количества банковских карт у россиян следует сделать ужесточить — у каждого гражданина на руках должно быть максимум четыре-шесть карт в двух-трёх банках. Всё, что выше этого числа, должно вызывать подозрение заявил НСН кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Так он прокомментировал планы Госдумы до конца года рассмотреть законопроект об ограничении числа банковских карт у россиян – не более 20 на одного человека. По мнению Когана, даже наличие десяти карт уже вызывает вопросы, так как обычному человеку столько не нужно.

«Но давайте честно, сколько карт у обычного, нормального человека? Ну, три-четыре, пять. Зачем больше? Только если он делает какие-то сумасшедшие финансовые операции», — подчеркнул он.

Число банков, в которых можно открывать счета, тоже стоит ограничить – обычно одному человеку достаточно услуг двух-трёх финансовых организаций. Предложенные депутатами лимиты, по словам экономиста, слишком «либеральные» и их лучше пересмотреть в сторону ужесточения.

«Я не вижу необходимости обычному человеку иметь больше чем четыре-шесть карт – десять уже, на мой взгляд, многовато», — заключил эксперт.

Напомним, о планах до конца года рассмотреть соответствующую инициативу сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Также планируется ограничить количество банковских карт, которые человек может получить в одном банке. Речь идёт о пяти организациях, пояснил парламентарий.

Ранее эксперт назвал сумму перевода, которую банки считают подозрительной.

