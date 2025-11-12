В России раскритиковали реестровую модель привлечения мигрантов на работу

Предлагаемая МВД реестровая система не сделает процесс трудоустройства мигрантов в России более прозрачным и понятным, заявил «Газете.Ru» член генерального совета «Деловой России», эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Олег Николаев.

По его словам, на российском рынке труда одновременно фиксируется дефицит работников (со стороны работодателей) и опасения о вытеснении местных в отдельных отраслях (со стороны представителей МВД).

«Для противодействия этнической преступности внедряется система цифрового ID для мигрантов, и смешивание этой задачи с регулированием импорта рабочей силы представляется нецелесообразным. В качестве аргумента можно привести аналогию: функции по обеспечению предложения автомобилей и по контролю безопасности дорожного движения не совмещаются в одном ведомстве. Нарисованная же МВД бюрократическая конструкция с мигрантами никому не поможет и ничего не облегчит. Разве что придаст намного больше веса человеку, который будет разруливать вопросы трудоустройства в любой мелкой ООО-шке. Но разве сейчас экономике нужно именно это?», — отметил Николаев.

В МВД 6 ноября предложили перестроить систему привлечения иностранной рабочей силы: перейти на реестровую модель и сделать основным инструментом закрытия вакансий организованный набор работников. Разработку и администрирование механизма ведомство намерено взять на себя, а расчет потребности в кадрах поручить Минтруду. Профсоюзы и бизнес, однако, считают идею тотального оргнабора нереалистичной и предупреждают о неизбежных бюрократических сбоях, пишет «Коммерсант».

