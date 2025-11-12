Стало известно, сколько специалистов не хватает на заводах

Российской промышленности в настоящее время не хватает 2 млн специалистов, заявил «Газете.Ru» член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

Он отметил, что с одной стороны, по данным Росстата, в первой половине 2025 года в России закрылись 141 тыс. организаций, среди которых есть и производственные. Снижаются темпы роста, а в ряде промышленных отраслей фиксируется спад, добавил Никитин.

«Крупные компании переходят на четырехдневную неделю, неполный рабочий день. Основными причинами называют высокую ключевую ставку при низкой рентабельности бизнеса, неэффективное финансовое управление. Несколько десятков тысяч человек высвободится при дальнейшем сокращении производственных мощностей и банкротстве компаний, с недостаточным объемом оборотных средств и невозможностью выплачивать кредиты. С другой стороны, по разным оценкам, в промышленности сейчас не хватает около 2 млн сотрудников. При этом наблюдается дефицит и управленцев, и инженеров, и рабочих», — отметил Никитин.

Несмотря на вышесказанное, продолжается строительство новых и модернизация существующих заводов, фабрик, комбинатов, сказал член РСПП. Некоторые компании используют инструменты повышения эффективности производства, автоматизируют процессы, расширяют номенклатуру и рынки сбыта, уточнил Никитин. С большой долей вероятности часть уволенных сотрудников трудоустроится именно в такие предприятия, даже с переездом в другой регион, допустил эксперт.

Экономике России в перспективе ближайших пяти лет потребуются дополнительно в общей сложности 3,1 млн работников, спрогнозировал в начале года глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков. В базовом прогнозе ведомства за 2022 год отмечалось, что дефицит рабочей силы в России достигнет 2,4 млн человек. Котяков уточнил, что власти намерены сокращать кадровый разрыв, повышая престиж рабочих специальностей среди молодежи. К 2030 году ожидается, что 75% россиян — три из четырех опрошенных — будут считать эти профессии востребованными и социально значимыми.

Ранее в ЦБ сообщили, что напряженность на рынке труда в России перестала нарастать.